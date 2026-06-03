Libri. Piante officinali: tutte le modalità di utilizzo

Un dovuto approfondimento in cui sono descritti gli utilizzi classici e innovativi di specie officinali, l’organizzazione aziendale e le più recenti statistiche del settore, che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole espansione e rivelato un potenziale ancora da sfruttare. "Le piante officinali. Vol. 2: L'azienda, gli utilizzi e le specie" (Edagricole, 2026, pp. 860) è un ampio manuale tecnico-professionale edito per la collana Manuali professionali, a cura di Silvana Nicola, Grazia Maria Scarpa e Alessandra Carrubba.

Mentre il primo volume aveva ad oggetto la produzione e la prima trasformazione, il secondo tomo approfondisce temi come l'organizzazione e la gestione dell'azienda officinale; gli impieghi tradizionali e innovativi delle piante officinali; le statistiche e l'evoluzione del settore; la domesticazione delle specie spontanee; le filiere produttive e di trasformazione; le applicazioni farmaceutiche, alimentari, cosmetiche e profumiere; utilizzi emergenti come biofabbriche vegetali e impieghi industriali; schede botaniche e agronomiche dettagliate delle principali specie coltivate e di quelle emergenti.

Oltre alla parte generale, in cui viene dettagliatamente esaminato anche l’aspetto della domesticazione delle specie spontanee, il volume contiene un’estesa parte speciale dedicata a singole specie, organizzata in schede botaniche e di coltivazione. Sono trattate le specie più importanti sul mercato, quelle emergenti con forti potenzialità produttive e le specie attualmente importate che potrebbero essere coltivate nel nostro territorio. Il libro prende in considerazione tutte le fasi della filiera: dalla produzione al prodotto trasformato.

Target del saggio sono in particolare agricoltori e imprenditori agricoli, tecnici agronomi, studenti universitari di agraria, farmacia e scienze naturali, operatori della filiera erboristica, titolari di aziende di trasformazione e lavorazione delle piante officinali.

Uno degli aspetti più interessanti de "Le piante officinali. Vol. 2" è l'approccio orientato alla filiera completa, dalla coltivazione al prodotto finito, approfondendo i risvolti economici, organizzativi, produttivi e di mercato, senza trascurare il potenziale di sviluppo delle piante officinali in Italia.

Ampio spazio è riservato anche all’uso alimentare, con approfondimenti su piante aromatiche e spezie, fiori eduli, germogli, liquori e tisane. L’ultima sezione, dedicata all’uso officinale e farmaceutico, esplora le più recenti applicazioni nel campo dei gemmoderivati, della produzione di metaboliti in bioreattore, delle alghe e funghi auso terapeutico e della cosmetica, con riferimenti alla normativa vigente.