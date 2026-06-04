Coop, confronto sui temi strategici del settore

Una delegazione di Agci, Confcooperative, Legacoop che si ritrovano nel coordinamento di Alleanza delle Cooperative ha incontrato il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Paola Bizzotto. Il meeting ha rappresentato il primo momento di confronto istituzionale tra le associazioni e il neo sottosegretario, rilanciando un percorso di dialogo e collaborazione su alcune delle principali questioni che riguardano il futuro del sistema cooperativo italiano.

Nel corso della riunione, caratterizzata da un "clima positivo e costruttivo", sono stati affrontati diversi temi di interesse strategico per il movimento cooperativo, tra cui la riforma della vigilanza cooperativa, la proposta di legge sulle cooperative di comunità e il rafforzamento del Tavolo permanente per la promozione della cooperazione.

Agci, Confcooperative e Legacoop, che hanno un coordinamento in Alleanza Cooperative, hanno ribadito la propria disponibilità a collaborare con il Governo per individuare soluzioni capaci di valorizzare ulteriormente il ruolo della cooperazione nello sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese.

"Esprimiamo soddisfazione per questo primo appuntamento con la sottosegretaria Bizzotto - hanno dichiarato il presidente di Legacoop Simone Gamberini, Maurizio Gardini presidente di Confcooperative e Massimo Mota, presidente di Agci - Abbiamo registrato attenzione e disponibilità all’ascolto su temi importanti per il mondo cooperativo. Si tratta del proseguimento di un percorso che auspichiamo possa andare avanti in modo proficuo, con l’approvazione del DDL delega sulla Vigilanza, e i relativi decreti attuativi, nonché l’approvazione in Parlamento del DDL sulle cooperative di comunità".

Le parti hanno condiviso l’opportunità di continuare il confronto nei prossimi mesi, nell’ambito di un dialogo stabile e orientato alla valorizzazione del contributo che la cooperazione offre alla crescita e alla competitività del Paese.







