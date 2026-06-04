Despar Nord: sempre più rinnovabili

Risparmio energetico, energia verde, riduzione delle emissioni, promozione dell’economia circolare, tutela della biodiversità e coinvolgimento responsabile di fornitori, collaboratori e clienti: sono queste le linee guida su cui si sviluppa la strategia di sostenibilità di Despar Nord che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha presentato i risultati delle iniziative messe in campo per ridurre l’impatto della propria attività.

Un’azione che coinvolge l’intera catena del valore, interessando i fornitori, i collaboratori e i clienti, dando così concretezza a una strategia di business che punta a integrare le buone prassi ambientali in ogni ambito dell’attività aziendale, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e aumentare il valore condiviso generato.

Per farlo Despar Nord ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla norma Uni EN Iso 14001, certificato da Organismo terzo indipendente: ambizioso traguardo che l’azienda, prima realtà della grande distribuzione organizzata in Italia, ha raggiunto nel 2013. Da allora il numero di siti certificati è progressivamente aumentato, raggiungendo nel 2025 quota 90 tra punti vendita, sedi, piattaforme logistiche e polo agroalimentare Agrologic.

Sul fronte dell’energia, Despar Nord promuove un approvvigionamento sostenibile attraverso l’acquisto di energia elettrica certificata da Garanzie d’Origine: nel 2025 il 93% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Parallelamente, l’azienda continua a investire in soluzioni tecnologiche efficienti, come illuminazione a Led, tetti riflettenti (cool roof), impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di recupero del calore e chiusura dei banchi frigo.

Anche la logistica si inserisce in questo percorso con l’introduzione di carburanti alternativi: Despar Nord ha avviato l’utilizzo di biocarburante Hvo per alimentare parte della propria flotta aziendale, contribuendo alla riduzione delle emissioni legate al trasporto delle merci.

Nell’ambito dell’economia circolare, prosegue l’impegno nella riduzione e corretta gestione dei rifiuti attraverso processi orientati al recupero e al riciclo: nel 2025 l’82,9% dei rifiuti prodotti è stato avviato a recupero, risultato reso possibile anche grazie alla formazione continua dei collaboratori, attori chiave nella gestione operativa dei materiali.La riqualificazione sostenibile degli spazi urbani rappresenta un’altra priorità: per le nuove aperture, Despar Nord privilegia il recupero di edifici storici e aree dismesse, contribuendo a restituire valore alle comunità locali, evitare il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio esistente.L’impegno ambientale si estende anche ai fornitori, con cui l’azienda promuove partnership sempre più responsabili: i produttori a marchio Despar Nord sono infatti coinvolti attraverso criteri ambientali integrati negli accordi di partnership. Dal 2024, è richiesta la sottoscrizione di un allegato ambientale dedicato all’impegno dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Sul fronte della mobilità sostenibile, Despar Nord ha sviluppato iniziative volte a incentivare comportamenti virtuosi tra i collaboratori, come la campagna “Viaggia Sostenibile e Vinci”, realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, oltre alla predisposizione di infrastrutture dedicate come aree bici attrezzate, colonnine di ricarica per auto elettriche e incentivi per l’acquisto di biciclette. Il legame con il territorio si esprime anche attraverso progetti a tutela della biodiversità, come il Bosco Diffuso Despar e la Casa delle Api Despar, iniziative che promuovono la piantumazione di alberi e la creazione di rifugi per api selvatiche, contribuendo alla salvaguardia degli ecosistemi locali.

Inoltre, nei punti vendita abbiamo introdotto innovazioni quali etichette elettroniche, sistemi di chiusura dei frigoriferi ed eco-compattatori per la raccolta selettiva della plastica Pet, incentivando pratiche di consumo più sostenibili e consapevoli.

“Il nostro impegno ambientale prende forma attraverso scelte concrete e responsabili, dove innovazione, efficienza e sostenibilità si integrano per generare un impatto positivo", dichiara Angelo Pigatto, direttore Risorse Umane e Sostenibilità di Despar Nord. "Come Despar Nord abbiamo intrapreso un percorso strutturato che coinvolge l’intera catena del valore — dai fornitori ai collaboratori, fino ai clienti — con l’obiettivo di ridurre significativamente l’impatto delle nostre attività sull’ambiente. Il coinvolgimento di tutte le aree aziendali attraverso percorsi formativi dedicati rappresenta il punto di svolta per l’attuazione della strategia Esg”.

I risultati dell’impegno ambientale di Despar Nord sono contenuti nel Report Integrato 2025 dal titolo “Sostenibili per scelta”, che raccoglie le linee guida della strategia Esg e i risultati raggiunti dall’azienda in termini di sviluppo in chiave di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Un impegno guidato da sette obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda Onu 2030, che Despar Nord ha scelto come linee guida prioritarie della propria strategia di sviluppo: salute e benessere, parità di genere, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico.

In allegato a questa EFA News il testo integrale di "Sostenibili per scelta", il report integrato 2025 di Despar Nord.