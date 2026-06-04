Heineken: la sorpresa alla finale di Champions

Alla finale della Uefa Champions League di sabato scorso, uno dei luoghi più isolati dello stadio si è trasformato in uno dei luoghi più socialmente coinvolgenti del calcio, dimostrando come la passione per il calcio possa unire gli sconosciuti più velocemente di quasi qualsiasi altra cosa.

Ogni stadio dispone di luoghi peculiari che non si integrano perfettamente: nascosti negli angoli, separati dalla fila o completamente isolati, offrono una visuale perfetta del campo, ma non sempre sono pensati per le reazioni condivise, i gol all'ultimo minuto o la tensione collettiva che rende il calcio ciò che è.

In alto, nella Puskás Aréna di Budapest, si trova uno di questi posti: un singolo spazio, senza vicini né ai lati. Per la maggior parte dei tifosi, è probabilmente l'ultimo posto che sceglierebbero per guardare la partita più importante del calcio per club. Ed è proprio per questo che Heineken lo ha scelto.

Il posto, identificato come il più isolato dello stadio, è diventato la destinazione a sorpresa del vincitore di un concorso organizzato da The Padded Seat, creatore di contenuti calcistici noto per mettere in luce i posti migliori, peggiori e più insoliti dove guardare una partita.

Heineken era alla ricerca di un tifoso disposto ad assistere da solo a una delle serate più importanti del calcio, aperto all'esperienza e a chiunque avrebbe potuto incontrare lungo il cammino

Vi sarebbe andato da solo. Quello che non si aspettava era quanto si sarebbe sentito solo.

Mentre il vincitore, Forest Robinson, prendeva posto nella parte alta dello stadio, circondato da migliaia di persone ma completamente solo, è stato raggiunto da un ospite inaspettato: la leggenda della Uefa Champions League Xavi Hernández. Giocatore del Barcellona, che affrontò l'Arsenal nella finale del 2006, Xavi è apparso al suo fianco per rivelare un secondo posto nascosto, integrato perfettamente in quello originale, trasformando uno dei punti più isolati dello stadio in uno spazio condiviso.

Da lì, la serata ha preso il via. Insieme, Forest e Xavi sono stati accompagnati nello Skybox di Heineken per guardare la partita con altri tifosi e icone del calcio, prima di raggiungere il campo a fine partita per festeggiare la vittoria del Paris Saint-Germain. In uno stadio costruito per migliaia di persone, il momento più memorabile è iniziato con un solo posto a sedere: un promemoria del fatto che i tifosi spesso hanno più amici di quanto pensino.

"Da giocatore, alcuni dei miei ricordi più belli nel calcio derivano dalla condivisione di momenti importanti con compagni di squadra e tifosi. La finale di Champions League è il palcoscenico più importante del calcio per club e non si sa mai chi si possa incontrare lungo il percorso. È stato speciale aiutare Heineken a trasformare il posto a sedere del Forest in un'esperienza indimenticabile e dimostrare il potere che il calcio ha di unire persone che magari si sono conosciute solo grazie a una partita", ha dichiarato Xavi Hernández, quattro volte vincitore della Uefa Champions League.

"So per esperienza che andare a una partita da soli non significa viverla in solitudine. Qualche anno fa, sono andato a una partita con degli amici, ma ci siamo divisi nello stadio e mi sono ritrovato seduto da solo tra i tifosi di un'altra squadra. Quella che avrebbe potuto sembrare un'esperienza isolata si è trasformata in una delle migliori che abbia mai vissuto in uno stadio, perché sono stato completamente travolto dalla passione, dall'umorismo e dall'energia dei tifosi intorno a me. Questo è lo spirito che anima la campagna 'Fans Have More Friends'. La passione per una squadra offre alle persone un motivo immediato per connettersi. Trasformare un posto singolo in una delle esperienze più social della finale ci è sembrato un modo semplice ma efficace per dare vita a quest'idea e dimostrare che i tifosi spesso hanno più amici intorno a sé di quanto pensino", dice da parte sua Nabil Nasser, responsabile globale del Brand Heineken.