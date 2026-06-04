AgeCore: Avanzini nuovo presidente

Il direttore generale di Conad Francesco Avanzini è stato nominato presidente di AgeCore, l’alleanza strategica di retailer europei creata nel 2015 e di cui fanno parte Colruyt Group (Belgio), Conad (Italia), Coop (Svizzera), Eroski (Spagna), Kaufland (Germania). Il fatturato complessivo sviluppato dai membri di AgeCore è stato lo scorso anno pari a circa 120 miliardi di euro.

Nata inizialmente per la definizione di accordi commerciali con le grandi multinazionali dei beni di largo consumo, AgeCore ha progressivamente ampliato negli anni il proprio raggio d’azione. L’alleanza ha infatti esteso il proprio mandato a progetti di sviluppo della marca commerciale e avviato diversi cantieri di lavoro nel settore della logistica.

Nei prossimi mesi, il confronto e la collaborazione saranno estesi anche alle tecnologie legate ai sistemi di pagamento al pubblico, all’innovazione tecnologica e alle esperienze nel retail media. In questo percorso, l’obiettivo strategico finale di AgeCore sta evolvendo da operatore di negoziazione commerciale a realtà associativa attiva su diverse aree strategiche del moderno retail europeo. Il mandato di Avanzini come presidente di AgeCore avrà durata annuale, e terminerà a giugno 2027.