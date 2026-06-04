Barilla, Valentina Marchetti nuova vp global comunicazione

Valentina Marchetti è stata nominata VP global equity & communication del marchio Barilla. Con il nuovo incarico la manager assume la responsabilità della strategia di equity e comunicazione del marchio Barilla a livello globale con l'obiettivo primario di rafforzare la riconoscibilità e la reputazione di Barilla a livello internazionale. L’incarico, non a caso, si inserisce nella strategia del gruppo volta a consolidare il posizionamento globale del marchio, valorizzando identità, reputazione e dialogo con stakeholder, consumatori e mercati internazionali.

Il ruolo comprende il coordinamento delle attività di comunicazione corporate e di brand, il presidio della reputazione aziendale e lo sviluppo di strategie coerenti con il posizionamento globale del gruppo. Tra le principali sfide rientrano il consolidamento del dialogo con i diversi stakeholder, la valorizzazione dell’identità aziendale e il supporto agli obiettivi di crescita internazionale.

Entrata nella multinazionale di Parma 5 anni fa, Marchetti ha iniziato lavorando sul brand Pesto Barilla nel ruolo di global senior marketing manager e successivamente in quello di global marketing director.

Prima dell’ingresso in Barilla, ha maturato esperienze in GBfoods, dove ha lavorato su brand come Tigullio, Saikebon, Sogni d’Oro e Star Tea. In precedenza ha inoltre ricoperto ruoli in Autogrill e Carlsberg Group.

La nomina di Marchetti conferma l’attenzione di Barilla verso competenze manageriali in grado di sostenere la crescita del brand in un contesto caratterizzato da trasformazione dei consumi, crescente attenzione alla sostenibilità e nuove dinamiche della comunicazione globale.