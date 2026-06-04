Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Terna impegnata per la biodiversità
Partecipa al progetto LIFE PolliNetwork a favore degli insetti impollinatori
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra domani 5 giugno, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto LIFE PolliNetwork, coordinato da WWF Italia e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE Natura & Biodiversità, con il contributo del ministero dell’Am...
Ff - 60673
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency