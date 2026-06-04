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CLARA MOSCHINI

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Terna impegnata per la biodiversità

Partecipa al progetto LIFE PolliNetwork a favore degli insetti impollinatori

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra domani 5 giugno, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto LIFE PolliNetwork, coordinato da WWF Italia e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE Natura & Biodiversità, con il contributo del ministero dell’Am...

Ff - 60673

EFA News - European Food Agency
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