Ucima ha un nuovo presidente

La Commissione di designazione di Ucima (Unione dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio), per la candidatura alla presidenza dell’Associazione nel quadriennio 2026-2030, ha scelto Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di ILPRA Spa dagli anni Ottanta, azienda attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. A luglio 2026, Bertocco verrà eletto ufficialmente durante l’Assemblea annuale e prenderà il posto dell’attuale presidente Riccardo Cavanna.

Con la scelta di Bertocco, Ucima ha intenzione di proseguire il percorso di rafforzamento del proprio ruolo di punto di riferimento imprescindibile per il settore, in un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo, dove avere una rappresentanza collettiva forte e autorevole diventa per le aziende associate non solo un valore aggiunto, ma una leva strategica essenziale per competere sui mercati internazionali.

Bertocco dichiara che: “Ucima rappresenta oggi un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per il settore del packaging. Raccogliere il testimone da Riccardo Cavanna è per me un onore e una responsabilità che affronto con grande determinazione. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente il ruolo dell'associazione, sostenendo la competitività delle aziende associate e accompagnando il settore nelle sfide legate all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità, con l'obiettivo di continuare a far crescere la presenza e il prestigio del packaging italiano nel mondo”.