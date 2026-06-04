Rizzoli Emanuelli: Francesco Rizzoli nuovo direttore commerciale

Azienda con 120 anni di storia e cinque generazioni alle spalle, Rizzoli Emanuelli ha annunciato la nomina di Francesco Rizzoli a nuovo direttore commerciale, affidandogli un ruolo chiave nello sviluppo dell’azienda di famiglia. Una crescita costruita passo dopo passo all’interno dell’impresa, attraverso esperienze operative e commerciali che negli anni gli hanno permesso di conoscere a fondo ogni i...