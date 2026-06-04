Fattorie didattiche: Veneto detiene primato nazionale

“Il Veneto si conferma capitale italiana delle fattorie didattiche con ben 482 realtà attive, il numero più alto a livello nazionale. Un primato che testimonia la vitalità del settore e che rende la nostra regione un punto di riferimento anche per l’organizzazione delle Settimane Verdi e dei Campi estivi in campagna”.

Lo annuncia l’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond, alla vigilia dell’inizio delle attività estive nelle fattorie didattiche venete: “Non solo siamo primi per numero di fattorie didattiche riconosciute, ma lo siamo anche per qualità delle attività proposte. Si tratta di una rete diffusa e qualificata che svolge un ruolo fondamentale nell’educazione delle nuove generazioni, avvicinandole alla natura, all’agricoltura e ai valori della sostenibilità”.

Tra natura, animali, laboratori e attività all’aria aperta, le fattorie didattiche offrono ai più giovani un’esperienza autentica fatta di apprendimento, divertimento e contatto diretto con il territorio. Un modello vincente, capace di valorizzare le aree rurali, offrire un servizio alle famiglie e trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto dell’ambiente e della cultura agricola.

La normativa regionale definisce la fattoria didattica come un’attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa, strettamente connessa all’orientamento produttivo dell’azienda agricola, alle caratteristiche ambientali del territorio e alle competenze professionali dell’impresa. L’obiettivo è offrire a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e turisti occasioni di apprendimento e autonomia attraverso laboratori ed esperienze pratiche basate sull’“imparare facendo”. La stessa normativa prevede che le attività, condotte da operatori adeguatamente formati e sulla base di specifici progetti didattici, possano essere rivolte ai più giovani anche attraverso l’organizzazione di Settimane e Campi Verdi durante il periodo estivo.

“Le Settimane Verdi che inizieranno la prossima settimana rappresentano una straordinaria opportunità educativa e sociale", aggiunge Bond. "Consentono ai bambini di vivere esperienze concrete a contatto con la natura, di conoscere da vicino il lavoro agricolo e di riscoprire ritmi e tradizioni che fanno parte dell’identità del nostro territorio. È un investimento prezioso sul loro percorso di crescita”.

Le Settimane Verdi propongono un modo diverso di vivere le vacanze estive: attività all’aria aperta, relazioni autentiche e percorsi esperienziali pensati per avvicinare i più piccoli al mondo agricolo, ai suoi ritmi e ai suoi valori. Laboratori pratici, incontri con gli animali, attività nell’orto, percorsi naturalistici e giochi rurali accompagneranno i bambini alla scoperta della campagna e delle tradizioni contadine, in strutture organizzate e in piena sicurezza.