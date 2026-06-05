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Matteo Zanetti nuovo presidente Confindustria Bergamo
E' a capo dell'azienda di famiglia che produce formaggi da 5 generazioni
L’assemblea di Confindustria Bergamo ha eletto Matteo Zanetti presidente per il quadriennio 2026-2030 e ha approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei vicepresidenti per il biennio 2026/2028. Faranno capo direttamente al presidente Zanetti le deleghe Strategie di territorio, infrastrutture, ufficio studi, comunicazione, credito e finanza, iv...
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EFA News - European Food Agency
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