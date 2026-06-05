Matteo Zanetti nuovo presidente Confindustria Bergamo

L’assemblea di Confindustria Bergamo ha eletto Matteo Zanetti presidente per il quadriennio 2026-2030 e ha approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei vicepresidenti per il biennio 2026/2028. Faranno capo direttamente al presidente Zanetti le deleghe Strategie di territorio, infrastrutture, ufficio studi, comunicazione, credito e finanza, iv...