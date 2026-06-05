Ringo e Gocciole: un inedito connubio

La referenza è prodotta nello storico stabilimento Barilla di Ascoli.

Quando due mondi amatissimi si incontrano, il risultato non può che sorprendere. Nelle ultime settimane Ringo e Gocciole hanno acceso conversazioni, schieramenti e prese di posizione tra fan e community social in merito a quale tra i due biscotti fosse il più apprezzato, trasformando una rivalità leggera e ironica in uno dei dissing più inaspettati del momento. Oggi quell’energia si trasforma in qualcosa di nuovo: Ringo e Gocciole uniscono infatti i loro universi per dare vita a una limited edition destinata a conquistare gli amanti della colazione e della merenda: nasce Ringo feat Gocciole, il biscotto che mette insieme due esperienze di gusto memorabili in una veste tutta nuova e sorprendente.

Da un lato la cialda di pastafrolla al cacao con la caratteristica “R” di Ringo, dall’altro quella con gocce di cioccolato ispirata all’inconfondibile forma di Gocciole e, al centro, una gustosa crema al latte che richiama il piacere dell’inzuppo e rende ogni morso ancora più indulgente. Un incontro inedito che celebra la forza delle combinazioni vincenti e trasforma due momenti quotidiani – colazione e merenda – in una nuova occasione di condivisione. Proprio come accade nei featuring musicali o nelle collaborazioni pop più riuscite, anche Ringo feat Gocciole nasce dall’incontro tra personalità diverse ma complementari, capaci insieme di creare qualcosa di ancora più indimenticabile.

Pensata per sorprendere tutte le generazioni, la collaborazione tra Ringo e Gocciole conquista fin dal primo morso. Con questa limited edition, Ringo rafforza il proprio posizionamento, evolvendo verso un linguaggio ancora più dinamico e attuale grazie all’incontro con Gocciole. Allo stesso tempo, Gocciole amplia ulteriormente il proprio universo entrando sempre di più nel momento del consumo fuori casa e dello snack.

“Con Ringo feat Gocciole abbiamo voluto unire due brand amatissimi e due prodotti cult della merenda e della colazione che fanno parte della quotidianità di intere generazioni”, commenta Francesco Maria Agnoli, Senior Equity Manager Ringo, Pavesini, Gran Pavesi. “Questa limited edition nasce per celebrare il piacere dello stare insieme in modo spontaneo e autentico, trasformando due momenti di consumo in una nuova esperienza di gusto da condividere”.

Ringo continua così il percorso avviato con la campagna “Tra di noi c’è più gusto”, consolidando il proprio ruolo di snack simbolo della condivisione. Oggi Ringo è leader nel mercato degli snack in Italia ed è acquistato da oltre 7,7 milioni di famiglie italiane.

Anche Gocciole si conferma uno dei brand più amati dagli italiani: scelto da circa 9.2 milioni di famiglie, solo nel 2025 ha superato i 50 milioni di confezioni vendute. Con Ringo feat Gocciole, due brand amatissimi dagli italiani superano una rivalità pop e si incontrano per dare vita a una novità che promette di rendere ancora più golosi i momenti da condividere.

La limited edition Ringo feat Gocciole è prodotta all’interno dello storico stabilimento di Ascoli del Gruppo Barilla. Quello di Ascoli è un sito produttivo simbolo di resilienza, che ha saputo rialzarsi dopo la violenta alluvione del 2011, e che da sempre è all'avanguardia nella produzione dei prodotti da forno. Inaugurato nel 1981 conta 6 linee produttive per 18 ricette originali e una superficie di 105.000 m². È qui che vengono sfornati alcuni dei prodotti più amati di sempre. Lo stabilimento di Ascoli impiega attualmente oltre 200 persone, con un’età media della popolazione aziendale di 38 anni.