La Settimana di EFA News

Ferrero, 60 milioni in Francia. Ferrero ha annunciato un nuovo investimento di 60 milioni di euro per il sito in Normandia e per lo stabilimento di Nieppe (Alta Francia), nell'ambito del lancio dei nuovi Nutella Cookies. Per Ferrero la Francia, dove è presente da oltre 60 anni, rappresenta il terzo mercato, dopo Italia e Germania.

Consumo di carne? Più scienza, meno ideologia. Se alimentazione e salute sono al centro di contrapposizion ideologiche, diventa fondamentale riportare il dibattito su basi scientifiche corrette. È questo uno dei temi che saranno affrontati durante il Bovi Day - Giornata della Carne Bovina, in programma mercoledì 10 giugno 2026 a Verona.

Grana Padano, consumi record in Italia. "Nell’ultimo decennio non abbiamo mai registrato un posizionamento così favorevole nel rapporto qualità-prezzo". Lo ha detto il direttore generale del Consorzio Grana Padano Stefano Berni commentando i dati del primo trimestre in crescita del 28,2%. Il prodotto ha raggiunto una quota del 50,3% del totale della spesa delle famiglie italiane nel comparto dei “duri”.

Formaggi Dop e Igp, export oltre 3,3 mld. Afidop ha reso noti i dati 2025 dei formaggi italiani IGP che hanno registrato una crescita della produzione del 4%: le esportazioni hanno raggiunto quota 260 mila tonnellate, con un valore economico superiore a 3,3 miliardi di euro e una crescita vicina al 10% in valore.

Disaronno si "beve" Averna e Zedda. Disaronno Group ha annunciato l’acquisizione da Campari del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras. L'operazione si concretizza attraverso la costituzione della Newco Meridia con sede a Sassari: la governance passa da Campari a Disaronno group e Meridia assorbe gli 11 dipendent degli stabilimenti in Sicilia e Sardegna.

Barilla, sostenibilità e inclusione a 360 gradi. Il ridimensionamento del packaging delle Tagliatelle, con un risparmio di 150 tonnellate di cartone, e i vasetti per sughi pronti che contengono il 65% di vetro riciclato. Sono solo due delle “storie di sostenibilità” che il Gruppo Barilla ha presentato in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente con la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025.

F.lli De Cecco vuole RossoGargano. De Cecco ha raggiunto un accordo con i soci di RossoGargano di Foggia per l'acquisizione della società di prodotti a base di pomodoro e conserve vegetali. Con l’acquisizione il fatturato lieviterebbe da 740 milioni a 1 miliardo di euro nel 2027.

Giandujotto, candidatura Igp (ancora) contestata. Sembrava che Lindt ci avesse messo una croce sopra sui gianduiotti e invece no. Il riconoscimento dell’Igp "Giandujotto di Torino" (con la "j") s'incaglia perché Lindt & Sprüngli, che nel 2022 ha rilevato la Caffarel, ha depositato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del l ministero dell’Agricoltura.

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