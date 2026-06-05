Birra del Borgo: addio a un marchio storico

Oltre 20 mln euro di perdite in 4 anni, costringono azienda a chiusura e a licenziamento di 21 dipendenti

L'arretramento del business è tale da giustificare una cessazione definitiva delle attività. Ab InBev, multinazionale belga della birra (Corona, Becks, Leffe, Stella Artois, Bud ecc.) ha deciso di chiudere la produzione di Birra del Borgo, storico birrificio reatino. Addio al marchio e i dipendenti tutti a casa. Un'opzione dolorosa secondo l'azienda, motivata dalle perdite pari a 2,26 milioni di euro nel bilancio 2025, in continuità con ulteriori perdite di 19,4 milioni complessivi per quanto riguarda gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Chiude i battenti, dunque, uno dei più rinomati marchi della birreria artigianale italiana. Fondata nel 2005 da Leonardo Di Vincenzo a Borgorose, in provincia di Rieti, Birra del Borgo ha conosciuto una rapida ascesa in Italia e all'estero, cavalcando il boom dei birrifici artigianali di quegli anni. Nel 2016 l’azienda è stata assorbito al 100% dalla multinazionale AB Inbev, con Leonardo Di Vincenzo ancora alla guida del birrificio.

Il declino del brand è iniziato nel 2019, con l'uscita di scena dello stesso Di Vincenzo, seguito da una parte consistente dei dirigenti originari. Per i 21 dipendenti del birrificio, si prospetta ora la procedura di licenziamento collettivo.

"Birra del Borgo è pienamente consapevole dell’impatto di questa decisione sulle persone attualmente impiegate e sulle loro famiglie", si legge in una nota del birrificio. "Per questa ragione, l’azienda si impegna a valutare strumenti concreti finalizzati a favorire la ricollocazione professionale delle persone coinvolte anche tramite outplacement. I dettagli di tali strumenti saranno oggetto di confronto con le parti sociali".

L'azienda aggiunge che "ogni decisione relativa al futuro del marchio, delle ricette e degli asset sarà assunta con il rispetto che questa storia merita. L’unica possibilità di sopravvivenza per il marchio è che sia recapitata una proposta valida di acquisto, cosa che, al momento, non è arrivata. AB Inbev", conclude la nota, "non continuerà a produrre Birra del Borgo fuori dall’impianto originale, quindi il marchio è destinato a scomparire insieme all’azienda".