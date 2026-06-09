Divella protagonista a Tuttofood

Tra le eccellenze dell’agroalimentare protagoniste al recente TuttoFood Milano, non poteva mancare il marchio Divella, realtà leader nella produzione di pasta e biscotti. Il gruppo pugliese si è raccontato alla rassegna di Rho Fiera attraverso i propri prodotti, show-cooking e degustazioni. Proprio in occasione della manifestazione ha presentato una nuova proposta che sposa i concetti di benessere e salute.

E poi c’è la pasta Divella, conosciuta e presente in tutto il mondo.

Vediamo l'intervista con Francesco Divella, direttore marketing Gruppo Divella.

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