Coca-Cola Hbc Italia: nuovo direttore vendite per il fuori casa

Coca-Cola Hbc Italia, produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha nominato Jakša Maganić nel ruolo di Sales Director per il canale Out of Home. Il nuovo dirigente ripoterà direttamente alla Country Sales Director Maria Tindara Niosi."Il focus del mandato è sull’accelerazione della trasformazione, sul rafforzamento della customer centricity e sul...