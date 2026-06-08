Coop: grande successo per la campagna "Foresta Blu"

A quasi due anni dall’avvio della campagna “Foresta Blu”, l’impegno di Coop per il monitoraggio, il ripristino e la protezione delle praterie di Posidonia oceanica nei mari italiani fa segnare traguardi eccezionali che superano le aspettative scientifiche. I dati emersi dagli ultimi monitoraggi di aprile e maggio 2026, condotti in collaborazione con un network scientifico d'eccellenza coordinato da Life Gate (I.S.S.D, Verdeacqua, Università di Genova e Università di Bari), raccontano lo straordinario successo degli interventi effettuati nell'Area Marina Protetta di Bergeggi sulla costa ligure in provincia di Savona e a Cavo (Isola d'Elba), un totale di 300 metri quadri complessivi riforestati.

A Bergeggi si registra un record scientifico con il tasso di sopravvivenza delle talee che ha raggiunto l'incredibile quota del 109%. Un valore in forte crescita rispetto all'85%, il dato di novembre 2025 e superiore al 100% atteso dall’ iniziale impianto. Questo incremento testimonia che non solo le piante hanno superato la delicata fase di assestamento e radicamento, ma che la densità dei fasci fogliari è aumentata, ospitando addirittura la crescita e l'espansione di una colonia di madrepora Cladocora caespitosa direttamente sulle biostuoie. Ovvero, il più importante corallo biocostruttore endemico del Mediterraneo, la cui presenza rappresenta un segnale importantissimo di rinaturalizzazione progressiva dell’area di intervento.

Ottimi i risultati anche all’Elba con una stabilità al 100% dell’impianto e rigenerazione ecologica a un anno di distanza dalla riforestazione e dall’installazione di un campo boe protettivo. Il 90% delle biostuoie risulta saldamente ancorato al substrato e privo di sedimenti occlusivi ed è stato possibile registrare nell’area anche la massiccia presenza, attorno alle strutture, di numerose specie ittiche tipiche delle praterie naturali. Un sito che quindi sta già riacquisendo le piene dinamiche ecologiche di una foresta marina matura.

E il progetto "Foresta Blu" prosegue la sua roadmap di tutela scientifica. Per l'Isola d'Elba il prossimo controllo è fissato tra giugno e luglio 2026, mentre a ottobre 2026 si terrà a Bergeggi il monitoraggio conclusivo che permetterà di tracciare il bilancio finale di questa straordinaria sperimentazione. In parallelo, “Foresta Blu” ha svolto nei suoi due anni l'attività di tutela anche sul versante Adriatico (nelle acque pugliesi di Monopoli, Torre Guaceto e Savelletri) in collaborazione con l'Università di Bari, per preservare le grandi praterie minacciate in quella zona soprattutto dagli ancoraggi.