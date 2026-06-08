Heineken: 26mila brindisi e oltre 5000 nuove connessioni grazie a Clinker

26mila brindisi con Clinker, oltre 5000 nuove connessioni e amicizie create, 250 hl di birra venduti all’interno del Festival: sono questi i numeri che raccontano la presenza di Heineken al Nameless Festival 2026 e il debutto europeo di Clinker, l’innovazione che ha trasformato migliaia di brindisi in altrettante nuove amicizie tra fan uniti dalla stessa passione per la musica.

Per il dodicesimo anno consecutivo Official Beer Partner del Nameless Festival, Heineken ha confermato il proprio ruolo storico all’interno di uno degli appuntamenti musicali più attesi d’Europa, portando al centro dell’esperienza la piattaforma globale “Fans Have More Friends”, nata dalla convinzione che le passioni condivise siano il modo più semplice e immediato per creare nuove connessioni e amicizie, anche tra perfetti sconosciuti.

Tra i protagonisti dell’Heineken Stage al Nameless Festival, Clinker ha portato per la prima volta in Europa un nuovo modo di vivere il festival. Sviluppato da Heineken® insieme a LePub attraverso il proprio collettivo tech e innovation LeGarage, il dispositivo ha trasformato un gesto semplice e universale come il brindisi in un’opportunità per avvicinare persone accomunate dalla stessa passione per la musica. Nel corso dei tre giorni dell'evento, oltre mille persone hanno preso parte all'esperienza, confermando come la musica continui a essere uno dei più potenti catalizzatori di socialità.

Un risultato che dà concreta espressione alla piattaforma globale “Fans Have More Friends”, con cui Heineken celebra il potere delle passioni condivise nel creare in modo semplice e immediato nuove connessioni, anche tra perfetti sconosciuti.

Più che la chiusura di una campagna, un racconto corale che trasforma oltre mille Clinker attivati in oltre mille storie di amicizia tutte da vivere, confermando il ruolo di Heineken nel creare esperienze che uniscono le persone attraverso ciò che amano di più.

Accanto all’esperienza Clinker, l’Heineken Stage si è confermato uno degli spazi più coinvolgenti del Nameless Festival, animando tre giorni di musica, dj set, intrattenimento e momenti di aggregazione.

Dall'Heineken Jammin' Festival, che per anni ha accompagnato intere generazioni di appassionati, fino al Nameless Festival e all'innovazione di Clinker, il rapporto tra Heineken e la musica ha sempre avuto al centro le persone. Se i concerti e i festival hanno la capacità di creare occasioni di incontro e socialità, oggi la tecnologia aiuta a prolungarle. Cambiano i linguaggi, cambiano gli strumenti, ma resta la stessa convinzione: la musica è uno dei luoghi più autentici in cui nascono relazioni, amicizie e ricordi destinati a durare nel tempo.