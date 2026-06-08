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CLARA MOSCHINI

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Ue, 23 miliardi all'Italia per le rinnovabili

Aiuti di Stato per la costruzione di impianti di energia eolica onshore, solare, idroelettrico

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato all'Italia per 23 miliardi di euro. L'obiettivo è sostenere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili f...

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