Ue, 23 miliardi all'Italia per le rinnovabili

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato all'Italia per 23 miliardi di euro. L'obiettivo è sostenere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili f...