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Ue, 23 miliardi all'Italia per le rinnovabili
Aiuti di Stato per la costruzione di impianti di energia eolica onshore, solare, idroelettrico
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato all'Italia per 23 miliardi di euro. L'obiettivo è sostenere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili f...
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EFA News - European Food Agency
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