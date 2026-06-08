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Compagnia dei Caraibi: anche gli spirits vogliono essere sostenibili
Società pubblica il suo quinto report di Impatto e Sostenibilità
Compagnia dei Caraibi ha pubblicato per il quinto anno consecutivo il proprio Report di Impatto e Sostenibilità, relativo all’anno 2025, documento che rendiconta le attività Esg del Gruppo e ne racconta l’evoluzione strategica, organizzativa e culturale.Il Report, dal sottotitolo “Building Value Responsibly”, rappresenta il quinto esercizio consecutivo di rendicontazione volontaria e coinvolge tutte le...
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EFA News - European Food Agency
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