Compagnia dei Caraibi: anche gli spirits vogliono essere sostenibili

Compagnia dei Caraibi ha pubblicato per il quinto anno consecutivo il proprio Report di Impatto e Sostenibilità, relativo all’anno 2025, documento che rendiconta le attività Esg del Gruppo e ne racconta l’evoluzione strategica, organizzativa e culturale.Il Report, dal sottotitolo “Building Value Responsibly”, rappresenta il quinto esercizio consecutivo di rendicontazione volontaria e coinvolge tutte le...