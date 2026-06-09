Bioplastiche, il modello italiano alla sfida dei nuovi scenari

Giovedì 18 giugno 2026, a partire dalle ore 9:30, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, si terrà il 3° Forum delle Bioplastiche Compostabili, promosso da Biorepack, dal titolo ‘Governare il cambiamento: il modello italiano alla sfida dei nuovi scenari globali’.

L’appuntamento sarà dedicato al ruolo della filiera delle bioplastiche compostabili nel contesto delle nuove sfide ambientali e industriali, con un confronto tra rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e produttivo.

Interverranno Massimiliano Valerii, Direttore Generale Censis; Veronica De Romanis, docente di Politica Economica Europea presso Luiss Guido Carli; Francesco Bertolini, docente SDA Bocconi; Fabrizio Adani, professore di Biomass and Waste Recycling presso l’Università degli Studi di Milano Statale; Catia Bastioli, ceo Novamont; Simona Fontana, Direttore Generale CONAI; Armido Marana, presidente del Consorzio Biorepack; Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione; Luca Bianconi, presidente Assobioplastiche; Vincenzo Lumia, Direttore di PlasticsEurope Italia – Federchimica; Erika Simonazzi, consigliere di amministrazione Flo SpA; Laura della Vecchia, presidente e CEO Polidoro Spa; Gianpiero Zinzi, membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati; Dario Iaia, membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Nel corso della mattinata è prevista anche la poster session scientifica a cura delle Università degli Studi di Bologna, della Campania, di Milano Statale, Padova, Pisa, Roma 3 e del CNR-ISAFOM, oltre alla consegna del Premio Biorepack - SDA Bocconi per la sostenibilità.

A seguire sarà presentato il libro “Le buone pratiche che curano il suolo”, a cura di Re Soil Foundation, con gli interventi di Claudio Ciavatta, Teresa Del Giudice e Giulia Gregori.