Latte Sano per il tennis solidale

Si è svolta a Roma dal 22 al 24 maggio scorsi, presso lo Sporting Club Due Ponti, la manifestazione Tennis in Pentola, evento solidale che coniuga lo sport come mezzo di valori fondamentali con la cucina italiana.

Chef stellati si sono sfidati sul campo da tennis per uno scopo benefico supportando progetti di chirurgia pediatrica e l'associazione banca delle visite. Ruolo attivo nella manifestazione il gold sponsor Fattoria Latte Sano, storica factory lattiero - casearia alle porte della Capitale.

L’azienda ha fornito i suoi prodotti per gli aperitivi delle due giornate e per la cena di gala e ha fatto parte della giuria di eccezione degli showcooking. In più ha organizzato vari momenti di educazione alimentare per adulti e piccini: proprio nell’ottica di benessere e corretto stile di vita promosso dalla kermesse.

Sentiamo Simone Aiuti, Vice Direttore Generale di Fattoria Latte Sano e lo Chef Pierluigi Gallo.

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