Ardian e SocGen insieme per la biodiversità

Ardian e Societe Generale annunciano oggi il lancio di una partnership azionaria per soluzioni basate sulla natura (NBS), volta a sostenere lo sviluppo e la diffusione di progetti focalizzati sulla preservazione e sul ripristino degli ecosistemi naturali. Nell'ambito di questa partnership, Societe Generale investirà 100 milioni di euro in qualità di investitore chiave nel fondo "Averrhoa NBS" di A...