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CLARA MOSCHINI

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Enoturismo: formazione e innovazione le chiavi del successo

Stefàno e Cinelli Colombini (Ceseo) illustrano il loro ultimo libro a EFA News /Gallery

Il primo manuale dedicato all'enoturismo concepito per studenti e allievi di master specialistici è stato presentato oggi in Senato. Il volume “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina”, è firmato da Donatella Cinelli Colombini e da Dario Stefàno, rispettivamente direttore e presidente del Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo (Ceseo).

Il libro offre spunti utili per la valorizzazione di un settore diffuso in tutto il mondo e particolarmente strategico per l'Italia. A margine della presentazione in Senato, EFA News ha raccolto i commenti degli autori.

Guarda il video:

Photo gallery Presentazione libro “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina” (Senato, 10 giugno 2026) Dario Stefàno, presidente del Ceseo Donatella Cinelli Colombini, direttore del Ceseo
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