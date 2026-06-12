Enoturismo: formazione e innovazione le chiavi del successo

Il primo manuale dedicato all'enoturismo concepito per studenti e allievi di master specialistici è stato presentato oggi in Senato. Il volume “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina”, è firmato da Donatella Cinelli Colombini e da Dario Stefàno, rispettivamente direttore e presidente del Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo (Ceseo).

Il libro offre spunti utili per la valorizzazione di un settore diffuso in tutto il mondo e particolarmente strategico per l'Italia. A margine della presentazione in Senato, EFA News ha raccolto i commenti degli autori.

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