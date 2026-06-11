Felicetti protagonista a Identità Golose

Esiste una libertà che nasce dalla conoscenza profonda della materia, dalla capacità di rispettarla e, proprio per questo, di spingerla oltre i suoi confini abituali. È questa la prospettiva con cui Pastificio Felicetti è tornato a Identità Golose 2026 a Milano, per interpretare il tema della nuova edizione, “Libertà di pensare”.

Al centro della partecipazione ancora una volta la linea Monograno Felicetti, ottenuta solo da semole biologiche monorigine coltivate su terreni circoscritti, che garantiscono una qualità superiore percepibile al palato.

Una pasta nata tra le Dolomiti, dove acqua di sorgente e aria d’alta quota contribuiscono a definirne il carattere, e oggi scelta da molti protagonisti della ristorazione per la sua capacità di tenere insieme precisione tecnica, gusto e riconoscibilità della materia prima.

Al nostro microfono l'amministratore delegato del gruppo, Riccardo Felicetti.

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