Enoturismo: oltre 20 mln visitatori l'anno in Italia

Presso la sala Zuccari in Palazzo Giustiniani Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini, rispettivamente presidente e direttore di Ceseo (Centro studi enoturistici e oleoturistici dell’Università Lumsa) hanno presentato il nuovo manuale sull’enoturismo “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina” (Agra Editrice a cura di Sergio Auricchio).

L’evento, aperto dai saluti istituzionali del senatore Pier Ferdinando Casini, ha visto la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che fin dal suo insediamento ha manifestato un grandissimo interesse per l’enoturismo. Il ministro ha evidenziato il ruolo dell’enoturismo come leva fondamentale per l’ampliamento dell’offerta turistica italiana. Un formidabile attrattore per il turismo internazionale che porta con sé il valore aggiunto dell’abbinamento con elementi chiave come un paesaggio variegato, un patrimonio artistico e culturale unico e una proposta gastronomica ampia e vocata territorialmente.

Il ministro Francesco Lollobrigida in un videomessaggio rivolto agli autori ha sottolineato come “la nuova opera editoriale di Stefàno e Cinelli Colombini celebra il legame inscindibile tra terra, cultura, accoglienza e identità, attraverso un prodotto eccezionale com’è il vino. Ho avuto modo spesso di sottolineare", ha proseguito il ministro, "come l’agroalimentare, vino in primis, e il turismo in Italia non viaggino su binari paralleli ma siano due facce della stessa medaglia, un’unica grande filiera del valore che definisce la nostra unicità nel mondo. Il titolo del libro, Vino & Turismo, racchiude una formula fondamentale per il futuro del nostro patrimonio”.

Il volume nasce nell’ambito delle attività del Ceseo, l’Osservatorio nato in sinergia con il Movimento Turismo del Vino. Il tavolo dei relatori, moderato da Federico Quaranta, conduttore Rai, ha visto insieme ai due autori del volume gli interventi della presidente Mtv Violante Gardini Cinelli Colombini, del rettore Lumsa Francesco Bonini e in collegamento Paul Wagner, fra i massimi esperti mondiali di wine hospitality.

Il turismo del vino in Italia è un comparto che coinvolge circa 20mila cantine aperte al pubblico (di cui 8-10mila ben attrezzate in termini di accoglienza) muovendo oltre 20 milioni di visitatori con un tasso di crescita nazionale in costante aumento (circa del 9% annuo). Proprio in relazione a questa evoluzione travolgente, le imprese del settore sono alla continua ricerca di personale formato oppure di opportunità formative per chi è già stato assunto e si occupa della wine hospitality da autodidatta.

Le competenze oggi più richieste dal mercato sono le lingue straniere, la comunicazione, l’organizzazione di eventi e il marketing management (sia in riferimento alle esperienze prima della visita sia post, attraverso strumenti come wine club e l’e-commerce). L’enoturismo infatti emerge come un fenomeno in forte espansione che necessita, ora più che mai, di addetti qualificati affinché lo sviluppo si trasformi in reale crescita sostenibile, sia per i territori che per le singole cantine. Tuttavia la crescita porta con sé nuove sfide strutturali: i dati del Ceseo, presentati in occasione di Vinitaly 2026, evidenziano una domanda internazionale altissima, tanto che per il 30% delle cantine del Movimento Turismo del Vino gli stranieri rappresentano oltre la metà dei visitatori totali. La vera sfida infatti, non è più quella di attrarre visitatori bensì metterli in condizione di entrare realmente in contatto con le aziende, in termini di accessibilità fisica e online.

Il manuale intercetta inoltre le evoluzioni più recenti della wine hospitality presentate dal Movimento nell’ultima recente edizione di Cantine Aperte, che ha messo in luce quanto sempre più l’esperienza in cantina stia superando la semplice degustazione per trasformarsi in un laboratorio diffuso di benessere e sostenibilità. Da sottolineare la sezione dedicata all’enoturismo di altri Paesi, realtà con le quali è giusto confrontarsi anche nell’ottica di un’offerta sempre più globale e competitiva.