Roma: 600 kg carne avariata al mercato Esquilino

Ancora una volta il mercato rionale dell'Esquilino, a Roma, è stato teatro di sequestri e sanzioni. Al termine delle loro ispezioni, i Carabinieri della vicina stazione di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nas hanno riscontrato gravi irregolarità in due banchi, gestiti da due egiziani di 61 e 54 anni. Il blitz si è risolto con il sequestro e la successiva distruzione di 600 kg di carne in cattivo stato di conservazione, non tracciata e in in violazione delle procedure haccp, per un valore di circa 6000 euro.

Una terza ispezione ha riguardato un banco ortofrutticolo gestito da un bengalese di 45 anni: in questa sede, sono state trovate buste della spesa non biodegradabili, con conseguente multa da 500 euro.

Negli ultimi due anni, sono state almeno quattro le ispezioni nel rione Esquilino, che hanno portato a sanzioni o sequestri. L'ultimo blitz era avvenuto a febbraio, con il sequestro di 500 kg di pesce non tracciato (leggi notizia EFA News). La confisca effettuata ieri, tuttavia, è senza precedenti.