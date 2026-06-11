Piacere Modena: Corsini confermato presidente

Si è svolta nei giorni scorsi l'assemblea dei soci di Piacere Modena, che ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società consortile, punto di riferimento per la promozione integrata del territorio modenese attraverso le sue eccellenze agroalimentari, culturali e turistiche.

Alla guida della società per i prossimi tre anni è stato confermato presidente Enrico Corsini, espressione del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Claudio Guidetti, in rappresentanza del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Completano il nuovo Consiglio di Amministrazione i confermati Claudio Biondi (Consorzio Tutela Lambrusco), Mariangela Grosoli (Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp), Paolo Ferrari (Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp), Pier Giorgio Lenzarini (Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp) e la nuova consigliera Giorgia Vitali (Consorzio Prosciutto di Modena Dop).

Piacere Modena rappresenta da anni un modello di collaborazione tra i principali Consorzi di tutela del territorio, con l'obiettivo di raccontare Modena attraverso un sistema coordinato di eccellenze capace di unire prodotti, cultura, paesaggio, tradizioni, accoglienza e turismo. Il progetto nasce con il sostegno determinante della Camera di Commercio di Modena e dei Consorzi di tutela. Compito della società è quello di promuovere il territorio sul mercato nazionale e internazionale, accrescere la conoscenza dei nostri prodotti.

La società opera sia come soggetto promotore diretto di iniziative, sia come partner strategico a supporto di enti pubblici, istituzioni, manifestazioni, eventi e progetti di valorizzazione territoriale. Nel corso degli anni ha sviluppato attività di promozione in Italia e all'estero, partecipando a fiere, festival, eventi culturali, iniziative turistiche e appuntamenti dedicati alla divulgazione del patrimonio enogastronomico modenese. Tra le attività più recenti figurano la presenza al Motor Valley Fest, la partecipazione a iniziative culturali e turistiche dedicate alla scoperta del territorio, l'organizzazione di degustazioni, laboratori e momenti di approfondimento rivolti a cittadini e visitatori, oltre alla collaborazione con enti e associazioni impegnati nella promozione della destinazione Modena.

"La nostra missione è quella di costruire occasioni di racconto e valorizzazione che mettano in relazione prodotti, persone e luoghi, contribuendo a rafforzare l'identità modenese e la sua attrattività turistica", sottolinea il presidente Corsini. "Il nuovo Consiglio di Amministrazione lavorerà in continuità con quanto realizzato fino ad oggi, sviluppando nuovi progetti e nuove opportunità di promozione condivisa".