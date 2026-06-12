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La Molisana vuole debuttare nelle salse
Il pastificio punta a un'azienda conserviera del territorio
Il pastificio La Molisana potrebbe debuttare a breve nel mondo delle salse. Secondo indiscrezioni (riportate da Il Sole 24 Ore) sarebbe alle fasi conclusive la trattativa per l'acquisizione da parte del pastificio della famiglia Ferro di un’azienda conserviera del territorio. Per il closing la società guidata guidata da Giuseppe Ferro metterebbe sul piatto 27 milioni di euro 27 milioni di euro, cui...
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EFA News - European Food Agency
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