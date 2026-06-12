La Settimana di EFA News

Peperoncino e Zampina nuove IGP italiane. Due nuovi prodotti simbolo della tradizione agroalimentare italiana entrano ufficialmente nel registro europeo delle Indicazioni Geografiche. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le denominazioni Peperoncino di Calabria Igp e Zampina di Sammichele di Bari Igp.

Danimarca: abolito ministero dell'Agricoltura. In Danimarca la premier socialdemocratica Mette Frederiksen ha disposto una riorganizzazione che elimina il ministero dell'Agricoltura: verrà sostituito dal nuovo ministero della Natura e del Benessere Animale. A guidare il nuovo dicastero sarà il socialdemocratico Christian Rabjerg Madsen.

Enoturismo: oltre 20 mln visitatori l'anno in Italia. È stato presentato a Roma il nuovo manuale sull’enoturismo “Vino & Turismo. Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina”. Gli autori Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini illustrano il comparto che coinvolge circa 20mila cantine aperte al pubblico muovendo oltre 20 milioni di visitatori, con un tasso di crescita nazionale in costante aumento del 9% annuo.

Boviday, dibattito carne su basi scientifiche. In un contesto in cui alimentazione e salute sono sempre più spesso al centro di messaggi semplificati e contrapposizioni ideologiche, diventa fondamentale riportare il dibattito su basi scientifiche corrette. È questo uno dei temi che sono stati affrontati durante il Bovi Day – Giornata della Carne Bovina, organizzato da Expo Consulting il 10 giugno a Villafranca di Verona.

Divella protagonista a Tuttofood. Tra le eccellenze dell’agroalimentare protagoniste al recente TuttoFood Milano, non poteva mancare il marchio Divella, realtà leader nella produzione di pasta e biscotti. Il gruppo pugliese si è raccontato alla rassegna di Rho Fiera attraverso i propri prodotti, show-cooking e degustazioni. Presentata anche la nuova proposta di biscotti Ottimini con cioccolato e avena e senza zuccheri aggiunti.

Barilla, 150 anni di cultura d'impresa. Per la Giornata Internazionale degli Archivi Barilla ha rilanciato il valore del suo patrimonio industriale aprendo le porte dell'archivio Storico, non solo memoria di un'azienda ma specchio di come l'Italia è cambiata nel corso di un secolo e mezzo. L'archivio contiene infatti oltre 60mila documenti, tra foto, filmati, manifesti.

Allevamenti bovini sempre più sostenibili. Inalca è stata protagonista al Food&Science Festival 2026 di Mantova, nel convegno su “Innovare in stalla: cosa dice la ricerca sugli additivi alimentari”. Presentati i risultati del Progetto Methancut: aggiungendo additivi naturali all'alimentazione del bestiame si riducono le emissioni tra l’8% e il 20%, senza effetti negativi sul benessere animale o sulla qualità della carne.

Ichnusa: parco fotovoltaico ad Assemini. Oltre 15mila pannelli fotovoltaici per una capacità di 8,6 MW che produrranno 15 GWh ogni anno coprendo l’intero fabbisogno elettrico dello storico birrificio Ichnusa di Assemini in Sardegna. Sono i numeri del parco fotovoltaico realizzato da Engie Italia per Heineken Italia appena entrato in funzione.

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