Close the Gap: evento della campagna Coop

Ha fatto tappa oggi a Roma, presso la Galleria Alberto Sordi, un evento speciale nella cornice della campagna Close the Gap per l'educazione affettiva e la parità di genere, due temi che, in questo percorso educativo, vanno a braccetto.

Uun appuntamento collettivo, intitolato "Facciamoci spazio", che fa tesoro di tutta la campagna sull’inclusione di genere ma in una ottica diversa. L’obiettivo è ragionare di prevenzione, rivolgersi verso le giovani generazioni e il mondo della scuola.

C’è però lo sforzo dell’unione fra soggetti diversi, il fare rete di fronte all’urgenza del momento. Un percorso che Coop ha percorso ragionando nel tempo con tutte queste entità, compagni di strada preziosi: un pezzo della società civile italiana.

Tra i partecipanti, Linda Laura Sabbadini, studiosa, Enrico Galiano insegnante divulgatore che con Coop ha fatto una serie di tappe nei punti vendita inscenando lezioni di educazione alle relazioni, e poi tutto il contesto delle ong al femminile (Una nessuna centomila, Fuori Quota, ecc) e naturalmente Gino Cecchettin e il prezioso lavoro della sua Fondazione con cui Coop interagisce.

"Arrivare in piazza a Roma - spiegano da Coop - significa portare in un contesto urbano di passaggi di persone il messaggio condiviso in una sorta di amplificazione a staffetta con voci diverse senza preclusioni".

A margine della presentazione dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di Maura Latini, presidente di Coop Italia, e dell'insegnante e scrittore Enrico Galiano, che, per l'occasione, ha proposto una lezione-show sull'educazione alle relazioni.

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