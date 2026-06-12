Birra Moretti lancia "Roma mangia come piace a noi"

Per la maggior parte degli italiani (51,3%), l’esperienza preferita quando si è a tavola con gli amici è quella che si orienta verso cibi semplici e dai sapori autentici; la quasi totalità del campione (87%) dichiara che un’eccessiva sofisticazione influenza negativamente l’esperienza del pasto, mentre il 40,7% afferma di sentirsi meno spontaneo quando la serata è troppo complicata. È quanto emerge da un’indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Moretti. Ed è proprio alla luce di questo contesto che Birra Moretti invita a vivere il piacere della tavola italiana più autentica, lontano da formalismi e complessità, con la compagnia giusta e Birra Moretti sempre al centro della condivisione

Dopo il lancio del Manifesto “Mangiare come piace a noi” in TV, Ooh e digital, Birra Moretti ha dato il via a una serie di eventi che rimettono al centro della tavola il cibo e la birra come protagonisti dei momenti condivisi più autentici. I primi due appuntamenti, entrambi accolti con grande entusiasmo dal pubblico, si sono tenuti a Milano, insieme ai content creator Niccolò Califano e Margherita Pontecorvo, e a Napoli, con ospite speciale Stefano Maiolica.

Il tour di Birra Moretti si chiude così con l’ultima tappa a Roma: giovedì 18 giugno arriva nella Capitale “Roma mangia come piace a noi”, una serata speciale in programma dalle 19:30 presso MargheRita Osteria Pizzeria (Alla Scrofa) in Piazza Cardelli 5, insieme a Ruben Bondì, per celebrare una delle accoppiate simbolo della tradizione romana - pasta e birra - all’insegna di “Meno Assaggini, Più Bucatini”.

Ad ogni città sono dedicate delle frasi distintive scelte in collaborazione con i quattro content creator coinvolti per raccontare la campagna a modo loro. Le prime, già condivise sui social, sono quelle dedicate a Milano “Meno fumo, Più Arrosto”, “Meno Fomo, Più Fame” e a Napoli “Meno Gourmet, Più Crocchè”.

Con questi messaggi, amplificati anche tramite maxiaffissioni nelle tre città, il brand valorizza le identità culinarie locali e conferma il proprio impegno nel raccontare il piacere delle cose familiari e autentiche, così come dei momenti di qualità condivisi con le persone che ci fanno stare bene, accompagnati da una Birra Moretti. Un invito a lasciarsi alle spalle la ricerca della perfezione e le aspettative gourmet, per riscoprire il piacere dei momenti semplici.

In occasione degli eventi, Birra Moretti firma un drop originale di t-shirt e tote bag “Mangiare come piace a noi”, pensato come estensione concreta della campagna e dei suoi messaggi e che sarà disponibile, dopo l’evento di Milano e di Napoli, anche durante la serata di Roma. I capi, caratterizzati dall’ironico contrasto “Meno”/”Più” della campagna, diventano così elementi da indossare e condividere, capaci di tradurre il punto di vista del marchio sul mangiare: più lo complichiamo e meno ce lo godiamo.

Ospite della serata romana sarà Ruben, content creator romano celebre per i suoi piatti semplici e la sua parlata diretta e senza filtri, diventato una star dei social con il format in cui cucina dal balcone della sua abitazione a Trastevere.

La serata è ad ingresso libero e gratuito. È possibile registrarsi all’evento “Roma mangia come piace a noi” al link dedicato: https://seratecomepiaceanoi.birramoretti.it