Copagri: buon lavoro a Mammucari, confermata alla guida di Uila-Uil

“Voglio fare le mie più sincere congratulazioni a Enrica Mammucari, confermata segretaria generale dell’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari-Uila, inviandole al contempo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà portare avanti con forza e determinazione, anche grazie alle grandi competenze acquisite in tanti anni di impegno, le istanze dei lavoratori del settore agroalimentare”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista, a margine dei lavori dell’VIII Congresso nazionale del Sindacato, dedicato al tema “Il lavoro, l’anima che ci tiene insieme”.

“La sua conferma testimonia il grande impegno profuso nell’ultimo biennio su temi di fondamentale importanza per lo sviluppo del comparto, a partire dalla formazione e dalla sicurezza sul lavoro, senza dimenticare le tante battaglie contro il caporalato e il lavoro nero”, aggiunge il presidente della Copagri, confermando la massima disponibilità della Confederazione Produttori Agricoli a continuare a collaborare e a rafforzare la sinergia tra i sindacati e le organizzazioni datoriali.