A Genova la convention mondiale delle Camere di Commercio

È in agenda dal 13 al 15 giugno al Palazzo della Borsa di Genova la 35a convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero. Lunedì l'evento clou, ossia il convegno dal titolo "Nuove rotte e nuove regole per gli scambi internazionali", a cui parteciperanno una serie di personalità di spicco del mondo CamCom.

Interverrà al convegno Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: con lui Mario Pozza, presidente Assocamerestero e Antonella Sberna, vicepresidente del parlamento europeo. Sara presente anche Luigi Attanasio, presidente della CCIA di Genova.

Alla tavola rotonda sul tema "Scenari e opportunità per il made in Italy" prenderanno parte, tra gli altri, Franco Bruni, presidente Ispi e docente del dipartimento Economia della Bocconi di Milano; Marco Giovine, presidente Camera di commercio Italiana a Los Angeles (Usa); Alessandro Giuliani presidente CCIE Mumbai (India); Graziano Messana, presidente CCIE San Paolo (Brasile); Simone Santi, presidente CCIE Maputo (Mozambico); Marianna Saragaglia, presidente CCIE Dubai (Emirati arabi Uniti).

Alla seconda tavola rotonda dal titolo "Come sostenere le imprese in questi nuovo corso" interverrà Matteo Zoppas, presidente ICE. Con lui saranno presenti Sara Arenella, presidente Commissione Dogane e trader facilitation di ICC Italia; Vittorio de Pedys, presidente Simest; Antonio Gozzi, presidente Gruppo Duferco; Michele Pignotti amministratore delegato Sace e Giovanni Rossi, direttore generale Promos Italia. Interverrà Andrea Prete, presidente cui Unioncamere: le conclusioni saranno affidate a Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.