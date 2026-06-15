Vignola ricorda Andrea Bernardi

Venerdì 12 giugno, presso il campo sperimentale di Vignola, si sono incontrati i soci del Consorzio, i rappresentanti delle istituzioni e i consiglieri per rendere omaggio tutti insieme ad Andrea Bernardi, ex presidente del Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola, scomparso prematuramente nel settembre scorso. La giornata si è aperta con una visita guidata al campo sperimentale, seguita dalla cerimonia di intitolazione, per ricordare e mostrare riconoscenza verso una figura che ha segnato profondamente la storia recente della frutticoltura vignolese e il percorso di crescita della Ciliegia di Vignola Igp.

Per vent’anni, dopo aver assunto la guida del Consorzio, Bernardi si è impegnato costantemente per il settore frutticolo e sotto la sua presidenza, la Ciliegia di Vignola ha ottenuto il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta, che ha permesso al prodotto sia di iniziare una fase nuova di valorizzazione che di essere tutelato e promosso attraverso la nascita del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp.

Pier Giorgio Lenzarini, presidente del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp, ha dichiarato: “Andrea Bernardi ha interpretato il proprio ruolo con competenza tecnica, visione e una rara capacità di dialogo. La sua storia nasceva dalla campagna, e proprio da lì derivavano la sua concretezza, la sua vicinanza alla produzione e la sua attenzione costante all’innovazione. Andrea sapeva coinvolgere quello che amava definire il “sistema Vignola”: Consorzi, organizzazioni professionali, cooperazione, commercianti privati e attori della filiera. Aveva il dono di ascoltare e di far ragionare insieme le persone, anche quando le posizioni erano diverse, senza mai perdere il senso del confronto. Intitolargli il campo sperimentale significa riconoscere il contributo che ha dato alla Ciliegia di Vignola, ma anche ricordare le sue qualità umane, che restano un esempio prezioso per tutti noi.”

Nel corso della visita sono state illustrate alcune delle principali attività in corso nel campo sperimentale, dedicato alla ricerca, al confronto e all’innovazione, e che ospita soprattutto ciliegio e in parte anche susino. Tra le prove più significative figurano un campo varietale con oltre 80 varietà e selezioni, un’area dedicata al confronto tra portinnesti, un appezzamento condotto in biologico e nuove sperimentazioni rivolte al contenimento della drosophila suzukii. Particolare attenzione è dedicata anche agli impianti fitti con portinnesti nanizzanti, pensati per ridurre i tempi di entrata in produzione e rendere la coltivazione sempre più efficiente.

Stefano Cavani, presidente del Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola, ha dichiarato: “L’intitolazione del campo sperimentale di Vignola ad Andrea Bernardi è un riconoscimento giusto e doveroso per il lavoro che ha svolto, insieme a Valter Monari, per la riqualificazione della cerasicoltura nel comprensorio della Ciliegia di Vignola. Un impegno che ha contribuito a tenere unito un territorio complesso e che oggi trova conferma anche in una produzione di grande qualità. È un gesto simbolico, ma importante per mantenere vivo il ricordo di chi ha dedicato tempo, competenza e passione a questo territorio».

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Angelo Pasini, l’assessore regionale Alessio Mammi, il direttore Valter Monari, il presidente del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp Pier Giorgio Lenzarini e il presidente del Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola Stefano Cavani.