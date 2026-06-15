Esselunga sul podio dell'inclusione

A pochi mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si arricchisce la legacy generata dall'evento sportivo. Esselunga e Procter & Gamble annunciano, infatti, la conclusione del progetto nato dalla volontà di valorizzare l’eredità dei Giochi, trasformando i podi ufficiali in simboli permanenti di inclusione, accessibilità e partecipazione sul territorio, donando loro una nuova vita.

Un’iniziativa che si inserisce nel programma “Amici di Scuola e dello Sport”, promosso da Esselunga per sostenere l’educazione e la crescita delle generazioni future e dei giovani talenti, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per le comunità, e nel progetto “Campioni Ogni Giorno”, attraverso il quale P&G sta contribuendo concretamente a promuovere l’accesso allo sport per i giovani con disabilità in Italia al fine di incoraggiare uno stile di vita sano e favorire l’inclusione.

Quindici podi ufficiali, utilizzati durante le premiazioni di Milano Cortina 2026, sono stati consegnati ad altrettante associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all’edizione 2025 di “Amici di Scuola e dello Sport”, che si sono distinte per il loro impegno nella promozione dello sport inclusivo e dei suoi valori, anche attraverso il coinvolgimento di atleti con disabilità nei propri programmi. È stata inoltre premiata la partecipazione attiva al progetto tramite la raccolta dei buoni “Amici di Scuola e dello Sport”.

Per amplificare la legacy dei Giochi, rendendola quanto più diffusa, è stata prevista l’assegnazione ad Asd e Ssd di almeno un podio in ciascuna delle regioni in cui Esselunga è presente con la distribuzione di 3 podi in Emilia-Romagna, 2 in Lombardia, Liguria, Toscana, Piemonte, Veneto e 1 nel Lazio e in Trentino-Alto Adige.

"Milano Cortina 2026 - spiega ha dichiarato Lidi Grimaldi, direttore comunicazione e marketing Esselunga - ha lasciato un’eredità concreta per il Paese, un principio che riflette il nostro modo di fare impresa, orientato a generare valore per le comunità. Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme a Procter & Gamble e alla Fondazione Milano Cortina 2026, a trasformare un simbolo dei Giochi in una legacy diffusa, sostenendo realtà che ogni giorno promuovono inclusione, partecipazione e accessibilità attraverso lo sport, veicolo di una sana e corretta alimentazione e di stili di vita equilibrati, valori che ci impegniamo a sostenere e diffondere. Questa iniziativa si inserisce naturalmente nel nostro programma Amici di Scuola e dello Sport, una delle espressioni più concrete dell’impegno di Esselunga a favore delle comunità, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per i giovani talenti".

Aggiunge Riccardo Calvi, direttore comunicazione P&G Italia:."con il programma Campioni Ogni Giorno, desideriamo offrire un contributo concreto per favorire l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità. Lo facciamo con iniziative che vanno dallo sviluppo di strumenti di informazione per indirizzare persone con disabilità verso palestre e società sportive, donazione di ausili per la pratica di specifiche discipline sportive paralimpiche, raduni nazionali per l’avviamento allo sport paralimpico dei giovani, incontri nelle scuole, ma anche con progetti come quello ci vede insieme ad Esselunga e alla Fondazione Milano Cortina 2026 per dare una seconda vita ai podi olimpici e paralimpici, donandoli a società sportive dilettantistiche che offrono sport anche alle persone con disabilità. È un modo per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici in Italia lasciando una legacy concreta sui territori simbolo di impegno, passione e spirito di squadra, ingredienti necessari per contribuire a migliorare il bene della collettività".

La conclusione del progetto lascia un’eredità tangibile per il territorio e le comunità, rafforzando i valori di inclusione, partecipazione e fair play e confermando l’impegno di Esselunga e Procter & Gamble a sostegno dello sport come motore di crescita sociale, capace di generare valore e nuove opportunità per i giovani.