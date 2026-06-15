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RE2sources punta al podio del biometano in Italia
Alla base dell'accelerazione, i buoni risultati del 2025
Il Gruppo RE2sources chiude l’esercizio 2025 con un’ambizione dichiarata: salire sul podio dei produttori di biometano in Italia. Un obiettivo che poggia su un piano industriale di crescita fondato sull’aumento dei volumi, sull’integrazione a valle della catena del valore e su mirate operazioni di M&A.Alla base di questa accelerazione c'è un anno di consolidamento strutturale che ha rimesso al centr...
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EFA News - European Food Agency
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