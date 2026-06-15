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CLARA MOSCHINI

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Confida: Trapletti confermato alla presidenza

Rinnovata governance associazione. Al via piano 2026-2030 per il vending del futuro

Non più semplici distributori automatici, ma una vera e propria rete di servizi diffusi sul territorio. È questa la visione che indirizzerà il vending italiano nei prossimi anni, sotto la presidenza di Massimo Trapletti, riconfermato alla guida di Confida – Associazione italiana distribuzione automatica che aderisce a Confcommercio, per il quadriennio 2026-2030. Giunto al terzo mandato consecutivo, Trap...

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EFA News - European Food Agency
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