Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Asti Vibes: nasce un nuovo cocktail
In un unico calice le eccellenze dello spumante Docg e del Vermouth di Torino Igp
Il nome è stato svelato venerdì scorso nell’evento svoltosi presso il ristorante-club One di Torino e presentato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, dal presidente del Consorzio dell’Asti Docg Stefano Ricagno e dalla direttrice del Consorzio Vermouth di Torino Igp Sara Sacco Botto a oltre 200 invitati del mondo agroalimentare, enogastronomico, della r...
lml - 60965
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency