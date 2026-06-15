Asti Vibes: nasce un nuovo cocktail

Il nome è stato svelato venerdì scorso nell’evento svoltosi presso il ristorante-club One di Torino e presentato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, dal presidente del Consorzio dell’Asti Docg Stefano Ricagno e dalla direttrice del Consorzio Vermouth di Torino Igp Sara Sacco Botto a oltre 200 invitati del mondo agroalimentare, enogastronomico, della r...