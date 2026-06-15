Il vino italiano nella tempesta perfetta

L'assemblea generale di Federvini ha messo in evidenza le sfide che sta vivendo il settore italiano di vini ,spiriti e aceti nel contesto del disordine mondiale. Durante l'incontro sono stati presentati i dati dell'osservatorio di Federvini per il primo trimestre 2026, crescono le vendite di spiriti e aceti restano praticamente stabili le vendite di vini con una lieve flessione del 2.4% ed una crescita invece degli spumanti dell'8,7% (vedi articolo di EFA News).

Ai nostri microfoni in esclusiva Giacomo Ponti, Presidente di Federvini, e Antonio Tajani, Ministro degli Esteri.



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