Longino & Cardenal rilancia sull'ittico

Il gruppo milanese Longino & Cardenal, specializzato nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi per l'alta ristorazione, ha inaugurato a Pogliano Milanese il progetto "Mercato del Pesce": un nuovo reparto di lavorazione del pesce fresco che segna un cambio di passo nella strategia del gruppo sul comparto ittico. Realizzato su ottanta metri quadrati è dotato di linee per il confezionamento, la sfilettatura, la congelazione e la messa sotto vuoto.

Ci spiega tutto Riccardo Uleri, presidente e ad di Longino & Cardenal.

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