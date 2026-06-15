Cesena Fiere: Patrizio Neri confermato Presidente

Patrizio Neri confermato alla Presidenza di Cesena Fiera. E' la scelta fatta dal Consiglio di Amministrazione di Cesena Fiera nella sua prima riunione dopo il rinnovo delle cariche avvenuto una decina di giorni fa da parte dell’Assemblea dei soci.

Nel corso della seduta di oggi, il cda ha provveduto alla definizione del board della società con l’istituzione di un Comitato di Presidenza composto dal Presidente Neri, affiancato da: Carlo Costa, Vicepresidente confermato, con deleghe su Amministrazione, Finanza e Personale dipendente; Lorenzo Tersi, con delega ai Rapporti Istituzionali; Paolo Lucchi, in qualità di Consigliere Delegato alla Comunicazione.

Sempre in un’ottica di gioco di squadra e condivisione, valorizzando le competenze dei professionisti, il CdA ha assegnato altre specifiche deleghe ai consiglieri: Marketing ad Alessandra Graziani; rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico di Macfrut per Valentina Borghi e Cristian Moretti; rapporti con il Comitato Macfrut Marcello Guidi e Maddalena Zortea.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Cesena Fiera per la fiducia riposta – afferma il Presidente Patrizio Neri –. Ci attende una fase intensa e stimolante, caratterizzata da numerose sfide e opportunità. Da un lato, saremo impegnati nel rafforzamento delle attività del territorio attraverso il consolidamento delle manifestazioni già presenti nel nostro calendario con occhio di riguardo anche a nuove manifestazioni fieristiche, con l’obiettivo di valorizzare sempre più il ruolo di Cesena Fiera come punto di riferimento per il sistema economico e produttivo locale. Parallelamente, dedicheremo particolare attenzione alla crescita e alla qualificazione dell’attività del Centro Congressi, ampliandone le opportunità di utilizzo e rafforzandone l’attrattività quale luogo di incontro, confronto e sviluppo per imprese, istituzioni e associazioni".

"Priorità assoluta - ha proseguito Neri - sarà rappresentata dalla prossima edizione di Macfrut, sulla quale siamo già al lavoro per realizzare una fiera ancora più grande, forte e attrattiva, attraverso un gioco di squadra che coinvolga il Comitato Macfrut, il Comitato Tecnico Scientifico, i professionisti e tutto il team di Cesena Fiera. La recente edizione di Macfrut ha lanciato un messaggio molto importante alla filiera ortofrutticola: quando il nostro Paese fa sistema, può assumere un ruolo da protagonista a livello mondiale. È in questa direzione che continueremo a muoverci, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Macfrut come piattaforma internazionale per l’ortofrutta, capace di valorizzare le eccellenze italiane, aprire nuovi mercati e creare opportunità concrete per le imprese, i territori e l’intera filiera”.