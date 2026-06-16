Tea, passo in avanti per l'agricoltura europea

"La commissione Ambiente e Salute del Parlamento europeo ha dato il via libera in seconda lettura al regolamento sulle Tea: è un passo in avanti cruciale per sostenere l'innovazione, la ricerca e la competitività della nostra agricoltura". Lo ha detto in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"L'Italia - sottolinea il ministro - ha fatto da apripista in Europa perché i nostri agricoltori potessero contare su varietà più resistenti alle fitopatie, meno idroesigenti e rendere più stabili i nostri raccolti. Con questo via libera, la ricerca sulle Tea e le sue applicazioni dirette stanno per diventare realtà".

"Ciò vorrà dire - aggiunge Lollobrigida - in un futuro ormai non così lontano più cibo di qualità per i cittadini ad un minor costo di produzione per i nostri agricoltori. Quando abbiamo detto di voler mettere al centro della politica nazionale e internazionale l'agricoltura intendevamo proprio questo, dare prospettiva di un futuro più florido al settore primario e garantire la sovranità alimentare della nostra bella Italia anche e soprattutto grazie alla ricerca e le sue applicazioni. Domani mercoledí 17 giugno il parlamento europeo dirà l'ultima parola. Noi continueremo a lavorare perché questa opportunità diventi concreta per tutti",