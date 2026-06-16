Pac 2000A Conad: fatturato oltre 8 mld euro

Riunitasi questa mattina a Roma, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 di Pac 2000A Conad, la più grande cooperativa del Consorzio per numero di soci, punti vendita e fatturato. I risultati confermano la solidità del percorso di sviluppo della Cooperativa con sede centrale a Ponte Felcino (Perugia), che archivia l’anno con conti positivi e una rete in costante crescita, sempre...