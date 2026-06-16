Forno Madré cresce con Tyche Bank
Finanziamento di 600 mila euro dalla banca per l’apertura della nuova sede
La filiale di Bologna di Tyche Bank S.p.A. ha finalizzato un finanziamento del valore di 600.00 euro a favore di Madré S.r.l.s., realtà artigianale di Castel San Pietro Terme specializzata nella produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria, con lo scopo di sostenere il piano di sviluppo dell’apertura della nuova sede operativa e di permettere un rafforzamento della struttura produttiva.
Madré, fondata e guidata da Francesco Bonfiglioli, è nata con l’obiettivo di reinterpretare la tradizione della panificazione a lievito madre attraverso l’utilizzo di farine selezionate, processi di fermentazione lenta e una forte attenzione alla qualità delle materie prime. Inoltre, nel 2025, l’azienda è stata premiata come vincitrice del programma televisivo “Il Forno delle Meraviglie” trasmesso su Real Time.
Francesco Bonfiglioli, Amministratore Unico di Madré S.r.l.s., afferma: “Sono particolarmente grato a Tyche Bank per l’attenzione riservata al nostro progetto. Questo finanziamento ci consentirà di compiere un importante salto dimensionale, ampliando gli spazi produttivi e sviluppando nuovi servizi per i nostri clienti. Abbiamo trovato un interlocutore che ha compreso non solo i numeri dell’investimento, ma anche la visione che guida il nostro percorso imprenditoriale.”
Con questa operazione, la Filiale di Bologna conferma il proprio ruolo a supporto del tessuto imprenditoriale della città e dell’Emilia-Romagna, affiancando le imprese del territorio nei progetti di investimento e sviluppo attraverso soluzioni finanziarie dedicate e una conoscenza diretta delle dinamiche economiche locali.
EFA News - European Food Agency