Forno Madré cresce con Tyche Bank

La filiale di Bologna di Tyche Bank S.p.A. ha finalizzato un finanziamento del valore di 600.00 euro a favore di Madré S.r.l.s., realtà artigianale di Castel San Pietro Terme specializzata nella produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria, con lo scopo di sostenere il piano di sviluppo dell’apertura della nuova sede operativa e di permettere un rafforzamento della struttura produttiva.

Madré, fondata e guidata da Francesco Bonfiglioli, è nata con l’obiettivo di reinterpretare la tradizione della panificazione a lievito madre attraverso l’utilizzo di farine selezionate, processi di fermentazione lenta e una forte attenzione alla qualità delle materie prime. Inoltre, nel 2025, l’azienda è stata premiata come vincitrice del programma televisivo “Il Forno delle Meraviglie” trasmesso su Real Time.

Francesco Bonfiglioli, Amministratore Unico di Madré S.r.l.s., afferma: “Sono particolarmente grato a Tyche Bank per l’attenzione riservata al nostro progetto. Questo finanziamento ci consentirà di compiere un importante salto dimensionale, ampliando gli spazi produttivi e sviluppando nuovi servizi per i nostri clienti. Abbiamo trovato un interlocutore che ha compreso non solo i numeri dell’investimento, ma anche la visione che guida il nostro percorso imprenditoriale.”

Con questa operazione, la Filiale di Bologna conferma il proprio ruolo a supporto del tessuto imprenditoriale della città e dell’Emilia-Romagna, affiancando le imprese del territorio nei progetti di investimento e sviluppo attraverso soluzioni finanziarie dedicate e una conoscenza diretta delle dinamiche economiche locali.