Formazione: al via Coop Next New Generation

Manager per la Coop del futuro cercasi. Giovani, neolaureati, pronti a cogliere un’opportunità di ingresso e sviluppo professionale in una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata italiana. Ma anche a spendersi e assumere responsabilità in un modello di impresa che unisce sostenibilità, innovazione, attenzione alle persone e al territorio. Si rivolge a loro “Coop Next New Generation”, il progetto di lavoro e alta formazione attraverso cui le cooperative di consumo puntano a investire concretamente sui talenti del futuro.

Saranno 19 i giovani neolaureati - è richiesto aver conseguito una laurea magistrale - che entreranno a fine selezione (che inizia da oggi 17 giugno e si protrarrà fino al 13 settembre; per candidarsi: https://it.grafton.com/). I 19 verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato nelle principali aree strategiche delle cooperative di consumatori: marketing e comunicazione, rete di vendita e sviluppo, supply chain, risorse umane, sostenibilità e Innovazione, IT e organizzazione.

Contesti appassionanti, complessi e dinamici, nei quali entrare con una marcia in più. Per i partecipanti, infatti, è prevista una “dote” speciale: un talent program di 12 mesi, in aula e sul campo, con un Master Universitario di II livello in “Management della cooperazione di consumo” organizzato in collaborazione con Scuola Coop dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Smea, Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare, presso la sede di Cremona. Completamente gratuito e con copertura dei costi di residenzialità per la frequenza, il Master prevede l’alternarsi di moduli teorici di formazione con esperienze dirette nelle cooperative e un retail tour all’estero per entrare in contatto con l’esperienza delle altre cooperative di consumatori in Europa.

L’assunzione a tempo indeterminato è attiva dal primo giorno del Talent Program e prevede una Ral di partenza di 25.700, insieme al pacchetto di assistenza sanitaria, previdenza integrativa, iniziative di welfare aziendale previste dai contratti integrativi di lavoro, e appunto la partecipazione gratuita al Master Universitario di II livello, l’esperienza residenziale prevista dal programma, un percorso strutturato di sviluppo manageriale per la crescita professionale all’interno delle cooperative di consumo.

“Coop Next si inserisce all’interno di un rinnovato impegno che le cooperative di consumatori hanno deciso di perseguire proprio con l’obiettivo di attrarre e trattenere giovani talenti", conferma Milco Traversa, direttore Settore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), "ed è un progetto che si aggiunge agli altri percorsi di formazione che le cooperative attivano sui propri territori (nell’ultimo anno più di 44mila dipendenti ne hanno fatto parte) e ai percorsi di carriera già in essere (negli ultimi 3 anni sono stati 2000 i dipendenti Coop che ne hanno beneficiato). Ci piace pensarlo come l’avvio di un percorso di rinnovamento del nostro management”.

“E’ un investimento concreto e importante stimato in circa 1 milione di euro che tutte le cooperative hanno ritenuto opportuno fare. È al tempo stesso un progetto sfidante con il quale vogliamo impegnarci a creare professionalità tali da unire alle capacità di business una conoscenza del modo specifico di fare impresa cooperativa", conclude Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), "se riusciamo nel nostro intento diamo avvio a un progetto replicabile nel medio lungo termine”.