Fauna selvatica, al via iter riforma della legge

“Accogliamo con favore la riforma della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica. Per anni i nostri soci agricoltori hanno denunciato l'insostenibilità della pressione della fauna selvatica sui territori e sulle produzioni. Finalmente il parlamento ha deciso di ascoltarli”. Così il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini commenta la riforma della legge 157 del 1992 attualmente all’e...