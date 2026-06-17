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Fauna selvatica, al via iter riforma della legge
Il settore lamenta l'insostenibilità della pressione di lupi & co su territori e produzioni
“Accogliamo con favore la riforma della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica. Per anni i nostri soci agricoltori hanno denunciato l'insostenibilità della pressione della fauna selvatica sui territori e sulle produzioni. Finalmente il parlamento ha deciso di ascoltarli”. Così il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini commenta la riforma della legge 157 del 1992 attualmente all’e...
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EFA News - European Food Agency
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