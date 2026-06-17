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CLARA MOSCHINI

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Filiera birra: accordo per studio evoluzione materie prime

Protocollo tra Carlsberg Italia e Università degli Studi di Perugia

La filiera italiana della birra è un tema di primaria importanza per Carlsberg Italia, già da tempo impegnata nel supporto alla coltivazione del luppolo in Italia. Un ulteriore passo a sostegno della filiera è stato compiuto da Carlsberg Italia grazie alla sigla di un protocollo strategico con l’Università degli Studi di Perugia che, attraverso il Cerb – Centro di Ricerca per l’eccellenza della Bir...

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EFA News - European Food Agency
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