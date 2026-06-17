BoviDay 2026: verso una filiera sempre più integrata
Elisabetta Zagnoli (Expo Consulting) fa un bilancio della prima edizione con EFA News
Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la prima edizione del BoviDay – Giornata della carne bovina, organizzata da Expo Consulting, lo scorso 10 giugno scorso a Villafranca di Verona. Ha assistito una platea qualificata di 120 i partecipanti e i relatori hanno affrontato i temi più attuali della filiera.
Ai microfoni di EFA News, Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting, ha illustrato gli obiettivi dell'evento.
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EFA News - European Food Agency
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