BoviDay 2026: verso una filiera sempre più integrata

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la prima edizione del BoviDay – Giornata della carne bovina, organizzata da Expo Consulting, lo scorso 10 giugno scorso a Villafranca di Verona. Ha assistito una platea qualificata di 120 i partecipanti e i relatori hanno affrontato i temi più attuali della filiera.

Ai microfoni di EFA News, Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting, ha illustrato gli obiettivi dell'evento.

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