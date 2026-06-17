Tea/2. Soddisfazione da Copa Cogeca e Confcooperative

Copa e Cogeca "accolgono con favore l'odierna approvazione finale da parte del Parlamento europeo del Regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT), una decisione storica che apre le porte alla prossima generazione di varietà colturali per l'agricoltura europea". Lo hanno scritto le due organizzazioni degli agricoltori europei in un comunicato in cui fanno presente che "gli agricoltori sostengono il nuovo quadro normativo, che dovrebbe accelerare lo sviluppo di varietà vegetali migliorate, più resistenti a parassiti e malattie, meglio adattate agli stress climatici come siccità e calore, e capaci di offrire rese più stabili e più elevate".

"In un momento in cui l'agricoltura europea si trova ad affrontare crescenti sfide climatiche, ambientali e di mercato - si legge nella nota - l'accesso a varietà colturali più performanti è essenziale per garantire la sicurezza alimentare, la sostenibilità e la competitività. Con la conclusione del processo legislativo, l'attenzione deve ora rivolgersi alla Commissione europea, che sarà responsabile della preparazione degli atti esecutivi, degli orientamenti e del Codice di condotta necessari per l'applicazione pratica del Regolamento".

"Copa e Cogeca - aggiunge la nota - chiedono un processo di attuazione tempestivo, pragmatico e basato sulla scienza, sviluppato in stretta consultazione con gli agricoltori, le cooperative, i costitutori e la filiera agroalimentare nel suo complesso. Si prevede che il nuovo quadro normativo diventi pienamente operativo entro i prossimi due anni. È quindi essenziale che il lavoro sulla legislazione secondaria inizi senza indugio, fornendo chiarezza giuridica e garantendo che l'innovazione possa raggiungere gli agricoltori e le cooperative agricole il più rapidamente possibile".

"Il voto di oggi rappresenta una pietra miliare importante - conclude la nota - L'attenzione deve ora concentrarsi sulla definizione di norme e orientamenti che consentano efficacemente agli agricoltori europei di accedere alla prossima generazione di varietà colturali e di cogliere appieno i benefici di questa innovazione".

Sulla questione si annota anche l'intervento otaliano di Confcooperative Fedagripesca. L'organozzazione, in una nota ufficiale, sostiene che il via libera definitivo con il voto in plenaria del Parlamento Ue al regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) é "un traguardo ambito e a lungo invocato da tutto il mondo agricolo, che apre nuove importanti opportunità al settore agroalimentare europeo nel segno dell’innovazione e della sostenibilità”.

“L’approvazione definitiva del regolamento - sottolinea Il presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Raffaele Drei - autorizza e accelera un processo di ricerca sulle nuove Tecniche che parzialmente era già in atto e che ora potrà finalmente avere una applicazione in campo produttivo”.

“Le nuove tecniche - spiega Drei - consentiranno alle aziende agricole di fronteggiare le criticità connesse ai cambiamenti climatici e di rispondere alla sempre più frequente indisponibilità di strumenti tradizionali di difesa per le colture. Il via libero odierno è al tempo stesso un’ottima notizia anche per i consumatori europei, che avranno la possibilità di scegliere coltivazioni per le quali è stato fatto un uso ridotto di agrofarmaci e fertilizzanti, in linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità”.

Il presidente di Confcooperative Agroalimentare e pesca auspica che dopo la fine del lungo iter legislativo comunitario, “si possa disporre al più presto di sementi e di piante NGT: è facile però prevedere che i tempi per la ricerca nelle varie specie vegetali e la conseguente applicazione richiederanno tempi lunghi”.